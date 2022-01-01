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Intel Core i9 11900F против i7 12700

Intel Core i9 11900F
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i9 11900F
Intel Core i7 12700

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 11900F
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900F
1411
Core i7 12700 +32%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900F
13203
Core i7 12700 +22%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900F
3536
Core i7 12700 +12%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900F
23950
Core i7 12700 +33%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900F
9555
Core i7 12700 +33%
12709
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900F и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-11900F i7-12700
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 20
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11900F
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i9 11900F
2. Ryzen 9 5900X или Core i9 11900F
3. Core i9 11900K или Core i9 11900F
4. Core i9 12900K или Core i9 11900F
5. Core i9 11900KF или Core i9 11900F
6. Core i7 12700K или Core i7 12700
7. Core i5 12400 или Core i7 12700
8. Core i7 12700KF или Core i7 12700

Комментарии

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