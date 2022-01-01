Intel Core i9 11900F против i7 12700K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц или i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1722 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1411
Core i7 12700K +37%
1939
Cinebench R23 (многоядерный)
13203
Core i7 12700K +74%
22992
Passmark CPU (одноядерный)
3536
Core i7 12700K +14%
4046
Passmark CPU (многоядерный)
23950
Core i7 12700K +39%
33206
Geekbench 5 (одноядерный)
1732
Core i7 12700K +12%
1937
Geekbench 5 (многоядерный)
9555
Core i7 12700K +47%
14002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-11900F
|i7-12700K
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900F
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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