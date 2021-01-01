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Intel Core i9 11900F против i9 10900KF

Intel Core i9 11900F
VS
Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 11900F
Intel Core i9 10900KF

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц или i9 10900KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900KF and 11900F
Причины выбрать Intel Core i9 11900F
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1348 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900F и i9 10900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 422 долларов 472 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900F i9-10900KF
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F Сайт Intel Core i9 10900KF
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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