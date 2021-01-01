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Intel Core i9 11900F против i9 11900

Intel Core i9 11900F
VS
Intel Core i9 11900
Intel Core i9 11900F
Intel Core i9 11900

Что лучше: Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900 and 11900F
Причины выбрать Intel Core i9 11900
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900F и i9 11900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 422 долларов 439 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900F i9-11900
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F Сайт Intel Core i9 11900
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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