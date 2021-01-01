Intel Core i9 11900F против i9 11900
Что лучше: Intel Core i9 11900F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i9 11900 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1615
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
6865
н/д
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900F
|i9-11900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900F
|Сайт Intel Core i9 11900
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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