Intel Core i9 11900H против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- На 44% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900H +32%
607
460
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900H +104%
5397
2644
Passmark CPU (одноядерный)
2509
Passmark CPU (многоядерный)
13764
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900H +4%
1163
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900H +19%
6537
5471
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|546 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900H
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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