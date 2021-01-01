Intel Core i9 11900H против AMD Ryzen 7 5800
Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
65
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
84
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
- На 31% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1650 и 1153 балла
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
607
Cinebench R20 (многоядерный)
5397
Passmark CPU (одноядерный)
3488
Passmark CPU (многоядерный)
27000
Geekbench 5 (одноядерный)
1163
Ryzen 7 5800 +43%
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
6537
Ryzen 7 5800 +49%
9742
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|11 мая 2021
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|546 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Zen 3
|Номер модели
|i9-11900H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900H
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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