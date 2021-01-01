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Intel Core i9 11900H против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 11900H
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i9 11900H
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
  • На 3.52 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H
12202
Ryzen 9 5950X +115%
26245
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H
22284
Ryzen 9 5950X +110%
46843
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900H
8824
Ryzen 9 5950X +92%
16931

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 3
Номер модели i9-11900H -
Сокет BGA-1787 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 2.1-2.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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