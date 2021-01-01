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Intel Core i9 11900H против AMD Ryzen 9 5980HS

Intel Core i9 11900H
VS
AMD Ryzen 9 5980HS
Intel Core i9 11900H
AMD Ryzen 9 5980HS

Что лучше: Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 9 5980HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HS and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 17.1 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H
12202
Ryzen 9 5980HS +4%
12726
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H +4%
22284
Ryzen 9 5980HS
21518
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и AMD Ryzen 9 5980HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 7 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 3
Номер модели i9-11900H -
Сокет BGA-1787 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.1-2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Ryzen 9 5980HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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