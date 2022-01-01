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Intel Core i9 11900H против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 11900H
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Intel Core i9 11900H
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1236 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Имеет на 104 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 44.17 ГБ/c (86%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 11 мая 2021 10 января 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Zen 2
Номер модели i9-11900H -
Сокет BGA-1787 sTRX4
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Нет

Производительность

Количество ядер 8 64
Количество потоков 16 128
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 64

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Комментарии

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