Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.