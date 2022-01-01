Intel Core i9 11900H против Apple M1 Ultra
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
83
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 768 ГБ/c (1500%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1788 и 1570 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900H +1%
1584
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
12244
M1 Ultra +75%
21390
Passmark CPU (одноядерный)
3256
Passmark CPU (многоядерный)
21938
Geekbench 5 (одноядерный)
1572
M1 Ultra +15%
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
8519
M1 Ultra +146%
20922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|11 мая 2021
|8 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|-
|Номер модели
|i9-11900H
|-
|Сокет
|BGA-1787
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|20
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|21-25x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|8192
|TMUs
|16
|512
|ROPs
|8
|256
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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