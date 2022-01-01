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Intel Core i9 11900H против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 11900H
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 11900H
Apple M1 Ultra

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 768 ГБ/c (1500%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1788 и 1570 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900H +1%
1584
M1 Ultra
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H
12244
M1 Ultra +75%
21390
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H
21938
M1 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900H
1572
M1 Ultra +15%
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900H
8519
M1 Ultra +146%
20922
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake H45 -
Номер модели i9-11900H -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 8 20
Количество потоков 16 20
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 8192
TMUs 16 512
ROPs 8 256
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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