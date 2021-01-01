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Intel Core i9 11900H против i5 11300H

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i9 11900H
Intel Core i5 11300H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i5 11300H с 4-ядрами на 2.6-3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1371 балл
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU: 1.41 vs 0.742 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H +129%
12134
Core i5 11300H
5306
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H +94%
22000
Core i5 11300H
11327
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake H35
Номер модели i9-11900H i5-11300H
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 26-31x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Core i5 11300H +90%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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