Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900H vs Core i7 10710U

Intel Core i9 11900H против i7 10710U

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i7 10710U
Intel Core i9 11900H
Intel Core i7 10710U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 10710U с 6-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10710U and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.54 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10710U
  • На 67% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900H +135%
5397
Core i7 10710U
2294
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i7 10710U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 21 августа 2019
Цена в момент релиза 546 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake
Номер модели i9-11900H i7-10710U
Сокет BGA-1787 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21-25x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i7 10710U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900H или Intel Core i7 10750H
2. Intel Core i9 11900H или Intel Core i9 11980HK
3. Intel Core i9 11900H или Apple M1
4. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 9 5900HX
5. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 9 5900H
6. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4800HS
7. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 5 4500U
8. Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 1165G7
9. Intel Core i7 10710U или Intel Core i5 10210U
10. Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4700U

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10710U или i9 11900H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях