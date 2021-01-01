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Intel Core i9 11900H против i7 10750H

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i7 10750H
Intel Core i9 11900H
Intel Core i7 10750H

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 10750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10750H and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5.4 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 546 долларов 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Comet Lake-H
Номер модели i9-11900H i7-10750H
Сокет BGA-1787 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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