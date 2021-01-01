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Intel Core i9 11900H против i7 1185G7

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i9 11900H
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • На 38% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1533 и 1153 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900H +144%
5397
Core i7 1185G7
2216
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 546 долларов 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP3
Номер модели i9-11900H i7-1185G7
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 12-30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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