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Intel Core i9 11900H против i7 1195G7

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i9 11900H
Intel Core i7 1195G7

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1195G7 and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • На 38% ниже чем у Core i9 11900H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H +104%
12215
Core i7 1195G7
5995
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H +93%
21811
Core i7 1195G7
11330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Tiger Lake UP3
Номер модели i9-11900H i7-1195G7
Сокет BGA-1787 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.1-2.5 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 13-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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4. AMD Ryzen 9 5900HS или Intel Core i9 11900H
5. Apple M1 или Intel Core i9 11900H
6. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i7 1195G7
7. Apple M1 Pro или Intel Core i7 1195G7
8. AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i7 1195G7
9. Apple M1 или Intel Core i7 1195G7
10. Intel Core i7 12800H или i7 1195G7

Комментарии

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