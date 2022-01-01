Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900H vs Core i7 12800HX

Intel Core i9 11900H против i7 12800HX

Intel Core i9 11900H
VS
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i9 11900H
Intel Core i7 12800HX

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 12800HX с 16-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800HX and 11900H
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 18% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1536 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900H
12213
Core i7 12800HX +65%
20165
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900H
21177
Core i7 12800HX +63%
34503
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900H и i7 12800HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake H45 Alder Lake-HX
Номер модели i9-11900H i7-12800HX
Сокет BGA-1787 BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 2.1-2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21-25x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 11900H
0.742 терафлопс
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H Сайт Intel Core i7 12800HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 5900HX vs Core i9 11900H
2. Core i7 11800H vs Core i9 11900H
3. Ryzen 7 6800H vs Core i9 11900H
4. Core i7 12650H vs Core i9 11900H
5. Core i7 12700H vs Core i7 12800HX
6. Core i7 12800H vs Core i7 12800HX
7. Core i9 12900HX vs Core i7 12800HX
8. Core i7 12650HX vs Core i7 12800HX

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12800HX или i9 11900H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры