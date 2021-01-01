Intel Core i9 11900H против i7 9750H
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц или i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900H +34%
607
452
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900H +101%
5397
2687
Passmark CPU (одноядерный)
2535
Passmark CPU (многоядерный)
11461
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900H +5%
1163
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900H +33%
6537
4925
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|546 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-11900H
|i7-9750H
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21-25x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900H
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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