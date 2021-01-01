Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900K vs Ryzen 5 2600

Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1761 и 1001 балл
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 6.29 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +62%
1622
Ryzen 5 2600
1004
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +115%
15106
Ryzen 5 2600
7032
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +56%
3486
Ryzen 5 2600
2238
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +95%
25578
Ryzen 5 2600
13120
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +75%
1750
Ryzen 5 2600
1001
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +86%
10333
Ryzen 5 2600
5563
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 11 сентября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen+
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Ryzen 5 2600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900K или i9 10900K
2. Intel Core i9 11900K или i7 10700K
3. Intel Core i9 11900K или AMD Ryzen 7 5800X
4. Intel Core i9 11900K или AMD Ryzen 9 5950X
5. Intel Core i9 11900K или i7 11700K
6. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 3500U
8. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 3600X
9. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 3 3300X
10. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i9 11900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры