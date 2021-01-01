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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1213 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +61%
5650
Ryzen 5 3600
3505
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +38%
3566
Ryzen 5 3600
2582
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +53%
27098
Ryzen 5 3600
17726
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +47%
1785
Ryzen 5 3600
1213
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +49%
10074
Ryzen 5 3600
6744

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза 539 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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