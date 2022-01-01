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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1830 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K
1645
Ryzen 5 7600X +19%
1954
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +1%
15299
Ryzen 5 7600X
15218
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K
3560
Ryzen 5 7600X +18%
4200
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K
25765
Ryzen 5 7600X +11%
28705
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K
1839
Ryzen 5 7600X +17%
2159
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K
11065
Ryzen 5 7600X +4%
11495
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Raphael
Номер модели i9-11900K -
Сокет LGA-1200 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 47x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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