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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1644 и 1255 баллов
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +31%
1644
Ryzen 7 3700X
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +16%
9845
Ryzen 7 3700X
8473

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2021 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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