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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1150 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 88% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 18.27 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +55%
1811
Ryzen 7 5700U
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +65%
9637
Ryzen 7 5700U
5826

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2020
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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