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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 7 5700X
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1830 и 1640 баллов
  • На 2.32 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +8%
15174
Ryzen 7 5700X
14020
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K
25478
Ryzen 7 5700X +3%
26362
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +12%
1823
Ryzen 7 5700X
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +12%
11030
Ryzen 7 5700X
9883
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i9-11900K Vermeer
Сокет LGA-1200 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Ryzen 7 5700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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