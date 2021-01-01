Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 7 5800
Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
63
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
81
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
84
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
642
Cinebench R20 (многоядерный)
5887
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +1%
3519
3488
Passmark CPU (многоядерный)
26348
Ryzen 7 5800 +2%
27000
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +9%
1811
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
9637
Ryzen 7 5800 +1%
9742
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-11900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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