Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.