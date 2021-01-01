Главная > Сравнения CPU > Core i9 11900K vs Ryzen 9 5980HX

Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 9 5980HX

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 9 5980HX
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 9 5980HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HX and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1614 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 9 5980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 12 января 2021
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Zen 3
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (63.6%)
4 (36.4%)
Всего проголосовало: 11

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 10900K
2. Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 7 3700X
3. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 10850K
4. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 10900
5. Intel Core i9 11900K против Intel Core i9 11900
6. AMD Ryzen 9 5980HX против AMD Ryzen 9 5900H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5980HX или Intel Core i9 11900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях