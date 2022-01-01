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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1855 и 1551 балл
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 6 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +3%
15186
Ryzen 9 6900HX
14696
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +18%
11367
Ryzen 9 6900HX
9649
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Rembrandt
Номер модели i9-11900K -
Сокет LGA-1200 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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