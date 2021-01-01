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Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen Threadripper 3970X

Intel Core i9 11900K
VS
AMD Ryzen Threadripper 3970X
Intel Core i9 11900K
AMD Ryzen Threadripper 3970X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3970X с 32-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3970X and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3970X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1271 балл
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
  • Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 24 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 45.37 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и AMD Ryzen Threadripper 3970X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 539 долларов 1999 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Zen 2
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 sTRX4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 32
Количество потоков 16 64
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 23.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 64

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Комментарии

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