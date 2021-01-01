Intel Core i9 11900K против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1260 баллов
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 45.37 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +25%
636
Cinebench R20 (многоядерный)
5810
Ryzen Threadripper 3990X +334%
25194
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +36%
3538
Passmark CPU (многоядерный)
26071
Ryzen Threadripper 3990X +215%
81994
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +42%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
9715
Ryzen Threadripper 3990X +179%
27129
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|10 января 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|3990 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-11900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|16
|128
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|88
Опрос
3 (27.3%)
8 (72.7%)
Всего проголосовало: 11