Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX с 64-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.