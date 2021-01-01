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Intel Core i9 11900K против Apple M1

Intel Core i9 11900K
VS
Apple M1
Intel Core i9 11900K
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +56%
642
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +175%
5887
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K
3519
Apple M1 +7%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +72%
26348
Apple M1
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +3%
1811
Apple M1
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +26%
9637
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-11900K -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i9 11900K
2. Core i7 10700K или Core i9 11900K
3. Ryzen 9 5950X или Core i9 11900K
4. Core i9 11900KF или Core i9 11900K
5. Core i7 10750H или Apple M1
6. Core i7 9750H или Apple M1
7. Core i7 1165G7 или Apple M1
8. Ryzen 9 5950X или Apple M1
9. Core i5 8250U или Apple M1

Комментарии

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