Intel Core i9 11900K против Apple M1
Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- На 89% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 18.25 ГБ/c (37%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +56%
642
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +175%
5887
2137
Passmark CPU (одноядерный)
3519
Apple M1 +7%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +72%
26348
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +3%
1811
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +26%
9637
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|16 марта 2021
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i9-11900K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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