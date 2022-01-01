Intel Core i9 11900K против Apple M1 Ultra
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
83
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 769.2 ГБ/c (1538%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 52% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +5%
1648
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
15216
M1 Ultra +41%
21390
Passmark CPU (одноядерный)
3524
Passmark CPU (многоядерный)
25822
Geekbench 5 (одноядерный)
1802
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
10991
M1 Ultra +90%
20922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|16 марта 2021
|8 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|-
|Номер модели
|i9-11900K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|20
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|8192
|TMUs
|64
|512
|ROPs
|32
|256
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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