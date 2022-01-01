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Intel Core i9 11900K против Apple M2

Intel Core i9 11900K
VS
Apple M2
Intel Core i9 11900K
Apple M2

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 88% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 52.4 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +4%
1628
Apple M2
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +74%
15174
Apple M2
8738
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K
3511
Apple M2 +17%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +72%
25478
Apple M2
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K
1823
Apple M2 +6%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +24%
11030
Apple M2
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 16 марта 2021 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Rocket Lake -
Номер модели i9-11900K -
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 64 64
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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