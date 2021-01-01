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Intel Core i9 11900K против i5 10300H

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1205 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +176%
5887
Core i5 10300H
2133
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +200%
26348
Core i5 10300H
8788
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +119%
9637
Core i5 10300H
4405

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-11900K i5-10300H
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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6. Core i5 10300H или Core i7 9750H
7. Core i5 10300H или Ryzen 5 4600H
8. Core i5 10300H или Core i7 1165G7
9. Core i5 10300H или Core i5 9300H
10. Core i5 10300H или Core i5 9300HF

Комментарии

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