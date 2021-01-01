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Intel Core i9 11900K против i5 10400

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 10400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1110 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +43%
1637
Core i5 10400
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +100%
15260
Core i5 10400
7617
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +35%
3491
Core i5 10400
2595
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +105%
25579
Core i5 10400
12452
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +71%
1903
Core i5 10400
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +101%
11890
Core i5 10400
5930

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 539 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900K i5-10400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900K +21%
0.46 терафлопс
Core i5 10400
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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