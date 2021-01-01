Intel Core i9 11900K против i5 10400
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1110 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +43%
1637
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +100%
15260
7617
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +35%
3491
2595
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +105%
25579
12452
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +71%
1903
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +101%
11890
5930
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i5-10400
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i5 10400
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1