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Intel Core i9 11900K против i5 11400

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 11400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.35 терафлопс
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1526 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +21%
1637
Core i5 11400
1352
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +58%
15260
Core i5 11400
9636
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +14%
3491
Core i5 11400
3073
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +43%
25579
Core i5 11400
17913
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +25%
1903
Core i5 11400
1527
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +62%
11890
Core i5 11400
7324

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 17 марта 2021
Цена в момент релиза 539 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900K i5-11400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900K +31%
0.46 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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