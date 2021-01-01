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Intel Core i9 11900K против i5 11400F

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1505 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +48%
15260
Core i5 11400F
10312
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +43%
25579
Core i5 11400F
17881
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +63%
11890
Core i5 11400F
7280

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 16 марта 2021
Цена в момент релиза 539 долларов 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Rocket Lake
Номер модели i9-11900K i5-11400F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 900 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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