Intel Core i9 11900K против i5 11600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1880 и 1664 балла
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +1%
1637
1613
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +36%
15260
11203
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +6%
3491
3296
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +40%
25579
18253
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +14%
1903
1666
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +55%
11890
7654
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i5-11600
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|64
|64
|ROPs
|32
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i5 11600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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