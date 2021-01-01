Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 11600KF с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.