Intel Core i9 11900K против i5 12400
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.35 терафлопс
- На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1647
Core i5 12400 +3%
1696
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +25%
15333
12247
Passmark CPU (одноядерный)
3519
Passmark CPU (многоядерный)
25710
Geekbench 5 (одноядерный)
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
10417
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-11900K
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|64
|48
|ROPs
|32
|24
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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