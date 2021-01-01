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Intel Core i9 11900K против i5 8250U

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i9 11900K
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 3 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 864 балла
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 12.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 88% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +375%
5887
Core i5 8250U
1240
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +80%
3519
Core i5 8250U
1959
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +333%
26348
Core i5 8250U
6090
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +110%
1811
Core i5 8250U
864
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +265%
9637
Core i5 8250U
2641

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 21 августа 2017
Цена в момент релиза 539 долларов 297 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Kaby Lake R
Номер модели i9-11900K i5-8250U
Сокет BGA-1200 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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