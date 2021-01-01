Intel Core i9 11900K против i7 1065G7
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1195 баллов
- На 36% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.9 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 88% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +42%
642
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +278%
5887
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +42%
3519
2472
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +196%
26348
8914
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +49%
1811
1214
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +178%
9637
3463
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|13x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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