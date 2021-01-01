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Intel Core i9 11900K против i7 1065G7

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1195 баллов
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 88% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +278%
5887
Core i7 1065G7
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +196%
26348
Core i7 1065G7
8914
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +178%
9637
Core i7 1065G7
3463

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 августа 2019
Цена в момент релиза 539 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Ice Lake
Номер модели i9-11900K i7-1065G7
Сокет BGA-1200 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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5. Intel Core i7 10750H или Intel Core i7 1065G7
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7. AMD Ryzen 5 4600H или Intel Core i7 1065G7
8. Intel Core i5 1135G7 или Intel Core i7 1065G7
9. Intel Core i5 10210U или Intel Core i7 1065G7

Комментарии

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