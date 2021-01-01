Intel Core i9 11900K против i7 10700
Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1260 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +28%
642
501
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +20%
5887
4902
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +19%
3519
2949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +49%
26348
17670
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +41%
1811
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +18%
9637
8171
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|323 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i7-10700
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i7 10700
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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