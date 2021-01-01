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Intel Core i9 11900K против i7 10700

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 10700

Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1260 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +20%
5887
Core i7 10700
4902
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +19%
3519
Core i7 10700
2949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +49%
26348
Core i7 10700
17670
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +41%
1811
Core i7 10700
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +18%
9637
Core i7 10700
8171

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза 539 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i9-11900K i7-10700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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