Intel Core i9 11900K против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1910 и 1300 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +25%
636
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +15%
5615
4866
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +22%
3764
3086
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +42%
27554
19400
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +49%
1910
1282
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +33%
11264
8461
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i7-10700K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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