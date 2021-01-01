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Intel Core i9 11900K против i7 1165G7

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1539 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 78% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +160%
5887
Core i7 1165G7
2261
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +149%
26348
Core i7 1165G7
10598
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 539 долларов 426 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-11900K i7-1165G7
Сокет BGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 12-28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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10. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 7 4700U

Комментарии

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