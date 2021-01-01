Intel Core i9 11900K против i7 11850H
Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Разблокированный множитель
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1821 и 1606 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
- На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.46 терафлопс
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +9%
1668
1537
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +23%
15240
12351
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +6%
3475
3290
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +16%
25649
22170
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +15%
1845
1610
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +24%
11027
8880
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|11 мая 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-11900K
|i7-11850H
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|2.1-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|21-25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|64
|16
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i7 11850H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1