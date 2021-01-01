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Intel Core i9 11900K против i7 11850H

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 11850H

Что лучше: десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 11850H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1821 и 1606 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU): 0.742 vs 0.46 терафлопс
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +23%
15240
Core i7 11850H
12351
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +16%
25649
Core i7 11850H
22170
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +24%
11027
Core i7 11850H
8880

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 11 мая 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-11900K i7-11850H
Сокет BGA-1200 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.5 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 64 16
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i7 11850H +61%
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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