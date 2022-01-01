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Intel Core i9 11900K против i7 12700F

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 12700F
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 12700F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i7 12700F с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700F and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1830 и 1564 балла
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K
15174
Core i7 12700F +35%
20537
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K
25478
Core i7 12700F +23%
31424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K
11030
Core i7 12700F +25%
13753
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 12700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-11900K i7-12700F
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 750 -

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 20
Частота 3.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1300 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i7 12700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 12700F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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