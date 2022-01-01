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Intel Core i9 11900K против i7 12700H

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 64% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K
15104
Core i7 12700H +16%
17527
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K
10905
Core i7 12700H +6%
11571
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-H
Номер модели i9-11900K i7-12700H
Сокет LGA-1200 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 64 48
ROPs 32 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 11900K
0.46 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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