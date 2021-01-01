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Intel Core i9 11900K против i7 8700K

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 8700K
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 8700K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8700K and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1821 и 1269 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • На 24% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 11900K +37%
1668
Core i7 8700K
1216
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 11900K +70%
15240
Core i7 8700K
8979
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +24%
3475
Core i7 8700K
2808
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +83%
25649
Core i7 8700K
14044
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +44%
1845
Core i7 8700K
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +65%
11027
Core i7 8700K
6683

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 8700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 5 октября 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Coffee Lake
Номер модели i9-11900K i7-8700K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 750 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 64 24
ROPs 32 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 11900K +21%
0.46 терафлопс
Core i7 8700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 8700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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