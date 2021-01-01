Intel Core i9 11900K против i7 9700K
Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1238 баллов
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- На 24% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11900K +37%
642
470
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +60%
5887
3687
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +21%
3519
2920
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +78%
26348
14812
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +45%
1811
1250
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +33%
9637
7264
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|539 долларов
|385 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-11900K
|i7-9700K
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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