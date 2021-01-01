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Intel Core i9 11900K против i7 9700K

Intel Core i9 11900K
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i9 11900K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: Intel Core i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 11900K
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1238 баллов
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • На 24% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11900K +60%
5887
Core i7 9700K
3687
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 11900K +21%
3519
Core i7 9700K
2920
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 11900K +78%
26348
Core i7 9700K
14812
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11900K +45%
1811
Core i7 9700K
1250
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11900K +33%
9637
Core i7 9700K
7264

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11900K и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 8 октября 2018
Цена в момент релиза 539 долларов 385 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Coffee Lake
Номер модели i9-11900K i7-9700K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900K Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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5. Intel Core i9 11900K или Intel Core i7 11700K
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7. Intel Core i7 9700K или Intel Core i5 10600K
8. Intel Core i7 9700K или Intel Core i9 9900K
9. Intel Core i7 9700K или Intel Core i7 10700

Комментарии

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